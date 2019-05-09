Sharp показала мощный и смартфон Aquos R3 с двумя вырезами

Sharp показала свой новый смартфон, который очень сильно выделятся на фоне других существующих телефонов.

Японская компания решила выпустить аппарат, у которого два выреза в экране, где один верхний и он традиционно предназначен для фронтальной камеры, а второй вырез внизу и за ним расположена кнопка с встроенным сканером отпечатка пальца. На самом деле дизайнерское решение смотрится спорно.



Что касается характеристик новинки Sharp Aquos R3, то в ней под «капотом» установили Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3200 мАч, с поддержкой быстрой зарядки.

Особое внимание в Sharp R3 уделили экрану. В смартфоне установлена IGZO матрица диагональю 6,2-дюйма с разрешением 3120х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

За верхним вырезом находится 16 Мп камера, а на задней панели двойная камера с датчиками 12+20 Мп. Компания пока не объявила сроки выхода смартфона Sharp R3 в продажу.

