Сеть Walmart патентует собственную криптовалюту

В будущем возможно криптовалюта заменит привычные деньги, но пока она используется в большей степени для спекуляции на бирже.

Walmart возможно создаст собственную криптовалюту, которая клиентам сети позволит оплачивать покупки.

Такое предположение было сделано после того, как в Бюро по патентам и товарным знакам США появилась заявка с описанием разработки стейблкоина, который будет повязан к фиатным деньгам.

Таким образом, криптовалюта может быть обеспечена валютой страны, к примеру, доллару США.

В патенте было указано, что стейблкоин не будет облагаться комиссиями и его можно будет легко конвектировать в фиат.

Также разработчики предусмотрели выплаты процентов держателям альткоина.