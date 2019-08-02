Сеть Walmart патентует собственную криптовалюту

Сеть Walmart патентует собственную криптовалюту02.08.2019 19:19
В будущем возможно криптовалюта заменит привычные деньги, но пока она используется в большей степени для спекуляции на бирже.
Walmart возможно создаст собственную криптовалюту, которая клиентам сети позволит оплачивать покупки.
Такое предположение было сделано после того, как в Бюро по патентам и товарным знакам США появилась заявка с описанием разработки стейблкоина, который будет повязан к фиатным деньгам.
Таким образом, криптовалюта может быть обеспечена валютой страны, к примеру, доллару США.
В патенте было указано, что стейблкоин не будет облагаться комиссиями и его можно будет легко конвектировать в фиат.
Также разработчики предусмотрели выплаты процентов держателям альткоина.
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