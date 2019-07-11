Россиянам стал доступен сервис Google распознавания лиц по фото

Россиянам стал доступен сервис Google распознавания лиц по фото11.07.2019 20:17
Компания Google для российских пользователей в приложении Google Photo запустила новую функцию, которая ранее была доступна только в США.
В популярном приложении Google Photo теперь есть возможность автоматической группировки фотографий по лицам.
После активации новой функции в «Альбомах» будут группироваться фотографии по лицам, а после группировки пользователь может присваивать им имена.
Отключить группировки можно в настройках, и в этом случает будут удалены группы снимков и модели лиц, на основе которых были собраны группы.
Новый сервис распознает не только людей, но и животных. В компании Google отметили, что группировка может занять от получаса до недели.
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