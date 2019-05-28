Сервис Google Maps научился предупреждать о камерах контроля скорости

Google выкупила сервис Waze еще в 2013 году, но его основные функции стала внедрять в Google Maps только сейчас.

В приложении Waze уже давно присутствует отправка уведомления о дорожных камерах и ограничениях скорости.

Теперь это умеет делать и приложение Google Maps. Европейские пользователи, а также жители Южной Африки, США и Австралии стали сообщать, что картографический сервис от Google начал показывать информацию о камерах контроля ограничения скорости.

У жителей Дании, Польши, Великобритании и США еще демонстрируется информация об ограничениях скорости на конкретном участке дороге.