Сервис Google Cache пользователям позволит открыть счет в банке

Google намерена для пользователей предоставить новую платформу. Американская компания сейчас работает над проектом под рабочим названием Cache.

Как удалось узнать The Wall Street Journal, проект запустят в следующем году, и через него пользователи смогут в банке открывать расчетные счета.

Проект разрабатывается совместно с банком Citigroup и Стэнфордского кредитного союза.

Партнеры Cache будут заниматься обслуживанием банковских счетов, а пользователи получат доступ к своим счетам через проверенный сервис Google Pay.

По словам представителя Google, компания намерена предоставлять пользователям различные услуги и программы лояльности.

Все условия обслуживания клиентов сервиса Cache пока неизвестны, в том числе в компании пока не знают, будет ли взиматься плата за обслуживания банковского счета.