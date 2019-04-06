Сервис Apple Music в США обогнал Spotify по числу подписчиков

По данным The Wall Street Journal (WSJ), стриминговый сервис Apple Music в США впервые обошел конкурента в лице Spotify.

Речь ведется о количестве подписчиков. Как сообщает зарубежное издание, в феврале у Apple Music было 28 млн подписчиков, при этом у шведского конкурента Spotify в отчетный период подписчиков насчитывалось 26 млн.

В издании отметили, что ежемесячно количество подписчиков Apple Music растет в среднем на 3%, а у Spotify на 2%.

В мире Spotify сейчас является лидером по подписчикам. В прошлом году их насчитывали 207 млн человек, из которых 96 млн платят за подписку.

У Apple Music в общей сложности 50 млн подписчиков и стоит отметить, что сервис не предоставляется на бесплатной основе, а есть только бесплатный льготный период.