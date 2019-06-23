Серию Xiaomi Mi Max могут возродить под брендом Redmi

Несколько дней назад представители китайской компании Xiaomi заявили, что отказываются от моделей Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note.

Прямо о том, что производитель отказывается полностью от смартфонов этих линеек сказано не было, но то, что они в этом году не получат преемников это известно достоверно.

Между тем, вице-президент Xiaomi, а по совместительству и глава бренда Redmi намекнул в социальной сети, что возможно Xiaomi Mi Max все-таки продолжат выпускать, но уже под маркой Redmi.

Сообщение сопровождалось еще и несколькими вопросами к поклонникам бренда, а это значит, что в компании оценивают возможность запуска таких смартфонов.