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Серию смартфонов Huawei P40 показан на качественном рендере

16.01.2020 15:23

Зарубежный портал 91mobiles опубликовал рендерные изображения Huawei P40 и P40 Pro. Эти смартфоны будут представлены в марте на специальном мероприятии в Париже.


На рендерах продемонстрировано пять цветовых вариантов P40 и P40 Pro, но не исключено что компания готовит больше цветовых исполнений камерофонов. На изображении модно увидеть: черный, золотой, серый, синий и белый.

Напомним в P40 и P40 Pro будет устанавливаться процессор Kirin 990 с 5G модемом, максимальный объем оперативной памяти в устройстве будет 12 ГБ, а флеш-накопитель до 512 ГБ.

Huawei P40 приписывают 6,2-дюймовый экрана, у Pro-версии ожидается 6,7-дюймовый дисплей. На рендерах отчётливо видна двойная фронтальная камера расположенная в самом дисплее.

На тыльной стороне размещен большой блок для основной камеры, в нем находится тройная камера. Смартфоны получат подэкранный сканер отпечатка пальца и USB Type-C.

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