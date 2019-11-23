Селфи камера Sony Xperia 5 в тесте DxOMark показала плохие результаты

Селфи камера Sony Xperia 5 в тесте DxOMark показала плохие результаты23.11.2019 23:34
DxOMark сейчас тестирует не только основные камеры смартфонов, но также фронтальные камеры, а также качество звучания динамиков устройства.
Недавно был протестирован фронтальный модуль Sony Xperia 5, и как оказалось в японском смартфоне он не демонстрирует впечатляющих результатов.
По итогам тестов за фото камере для селфи присвоили 81 балл, а за видеосъемку модуль получил 76 баллов.
Итоговый результат датчика всего 79 баллов. Таким образом, в общем зачете смартфон расположился на 15 месте.
Специалисты отметили, что во фронтальном модуле Sony Xperia 5 есть проблемы с балансом белого, динамическим диапазоном в помещении и неточной передачей цветов.
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