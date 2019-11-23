Селфи камера Sony Xperia 5 в тесте DxOMark показала плохие результаты

DxOMark сейчас тестирует не только основные камеры смартфонов, но также фронтальные камеры, а также качество звучания динамиков устройства.

Недавно был протестирован фронтальный модуль Sony Xperia 5, и как оказалось в японском смартфоне он не демонстрирует впечатляющих результатов.

По итогам тестов за фото камере для селфи присвоили 81 балл, а за видеосъемку модуль получил 76 баллов.

Итоговый результат датчика всего 79 баллов. Таким образом, в общем зачете смартфон расположился на 15 месте.

Специалисты отметили, что во фронтальном модуле Sony Xperia 5 есть проблемы с балансом белого, динамическим диапазоном в помещении и неточной передачей цветов.