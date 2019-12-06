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Селфи-камера Huawei Nova 6 5G возглавила рейтинг DxOMark

06.12.2019 21:37

Специалисты DxOMark опубликовали обновленный рейтинг лучших камерофонов и возглавляет его теперь смартфон Huawei Nova 6 5G.
Линейка этих смартфонов была представлена 5 декабря, однако на тесты Huawei Nova 6 5G попала еще до официального анонса.

Еще во время презентации было упомянуто, что селфи-камера этого аппарата является лучшей по версии DxOMark. Камера этого устройства заработала 100 баллов.

При этом только фотосъемку оценили в 105 баллов, а за видеосъемку она заслужила 93 балла. В результате средний балл составил 100.

Недостатками фронтальной камеры оказалось выпадение их фокуса лица ближайшего человека при групповом селфи, а также появление шумов в условиях плохой освещенности.

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