«Сбербанк» запустил тестовый проект беспроводной оплаты через смартфон

Сбербанка и Mastercard совместно разработали систему для бизнеса, которая позволяет покупателям проводить оплату со смартфона, даже если в магазине нет терминала.

Новое приложение получило название «Сбербанк TapOnPhone», а через него можно принимать оплату у клиента, если у него есть смартфон со встроенным модулем NFC или карта Mastercard.

Пока вся система запущена в тестовом режиме, но в дальнейшем она начнет работать во всех регионах РФ.

Эквайером проекта является Сбербанк и для того, чтобы предприятию начать пользоваться новой системой, нужно с кредитным учреждением заключить договор и установить на смартфон приложение «Сбербанк TapOnPhone».

Оно пока работает только на Android 6.0 и выше с поддержкой NFC.

В приложении «Сбербанк TapOnPhone» оплачивать можно не только смартфоном, но также и пластиковой картой Mastercard, причем в последнем случае при покупке товара свыше 1000 рублей у клиента может быть запрошена электронная подпись.

Программа также может отправить чек на электронную почту покупателя, а еще вернуть деньги при отказе от покупки, сообщается в пресс-релизе.