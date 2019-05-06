Сбербанк запатентовал «умный» холодильник, который способен следить за количеством и сроком годности продуктов. На устройство пока оформлен только патент, действующий десять лет.

Как сообщают «Ведомости», таким образом Сбербанк может запретить ввоз и продажу аналогичной бытовой техники без согласия автора патента.

Обойти данный патент компании могут только в том случае, если в своих холодильниках будут использовать другие датчики.

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем.

Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя. Также с содержимым можно ознакомится через компьютер, используя web-интерфейс.

Пользователь может настроить автоматический заказ продуктов или контролировать их самостоятельно.