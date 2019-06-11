«Сбербанк» в России начал выдавать переводы по SMS

«Сбербанк» в России запустил новую услугу перевода денег по номеру телефона людям, у которых нет карты банка.

Услуга пока работает в 27 регионах, но получать наличные можно по всей стране. Отправка средств осуществляется из приложения «Сбербанк Онлайн», где нужно указать ФИО и номер телефона получателя, после получателю нужно предать код из СМС.

Снять средства он может в любом банкомате «Сбербанка» или офисе банка.

Отправитель всегда может отменить перевод, пока получатель его не получил.