Сбербанк в регионах РФ запустил сервис оплаты по QR-коду

С 5 августа Сбербанк в некоторых регионах РФ начал предоставлять сервис оплаты покупок по QR-коду.

Этот метод используется вместо карты, и ранее его тестировали в Краснодарском крае, а до конца лета новый метод оплаты начнет работать во всех регионах РФ.

Для оплаты товара по QR-коду клиент со своего смартфона через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» должен отсканировать размещенный на кассе QR-код.

Кассир увидит оплату через приложение для юрлиц. В Сбербанке ожидают, что новый сервис будет востребован у малого и микробизнеса.

В сентябре аналогичный сервис намерен запустить ЦБ, а еще систему для оплаты по QR-коду разрабатывает Visa.