Сбербанк с февраля тестирует онлайн-переводы со снятием наличных без карты

Сбербанк приступил к тестированию переводов средств людям, у которых нет банковской карты от Сбербанка.

Новый сервис позволит снять деньги с банкомата или в отделении через специальный код, который отправитель должен сообщить получателю.

О тестировании новой услуги рассказало издание РБК, журналистам которого в колл-центре кредитного учреждения подтвердили данную информацию.

Новая функция тестируется с февраля, сообщает собеседник РБК в банковской сфере, и услугу уже скоро могут запустить для массового пользования.

На это еще указывает подтверждение в колл-центре, так как им уже известно об особенностях таких переводов.