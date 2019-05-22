Сбербанк с февраля тестирует онлайн-переводы со снятием наличных без карты

Сбербанк с февраля тестирует онлайн-переводы со снятием наличных без карты22.05.2019 20:07
Сбербанк приступил к тестированию переводов средств людям, у которых нет банковской карты от Сбербанка.
Новый сервис позволит снять деньги с банкомата или в отделении через специальный код, который отправитель должен сообщить получателю.
О тестировании новой услуги рассказало издание РБК, журналистам которого в колл-центре кредитного учреждения подтвердили данную информацию.
Новая функция тестируется с февраля, сообщает собеседник РБК в банковской сфере, и услугу уже скоро могут запустить для массового пользования.
На это еще указывает подтверждение в колл-центре, так как им уже известно об особенностях таких переводов.
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