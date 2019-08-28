Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку с голосовым помощником, причем ассистент будет использоваться не уже существующий, а новый.

Над ним сейчас работает Центр речевых технологий. Как пишет РБК со ссылкой на источники связанные с банком, колонка пока носит непубличный характер и представить ее могут в 2020 году.

В самом банке давать комментарии по поводу колонки отказались.

Что касается голосового помощника то над ним работает Центр речевых технологий. Других подробностей про «умную» колонку пока нет.