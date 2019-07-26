Сбербанк персонализировал 44 тысяч банкоматов

Сбербанк обновил программное обеспечение своих банкоматов, и теперь их меню стало персонализировано.

После авторизации клиенту будут предложены наиболее востребованные функции, а при снятии наличных будут предлагаться суммы, которые чаще всего запрашивают.

Помимо этих предложений система будет поздравлять клиента с днем рождения и предлагать ему подарки.

Обновление затронуло 44 тыс. банкоматов Сбербанка, а до конца года также обновят терминалы самообслуживания, у которых установлены сенсорные экраны.