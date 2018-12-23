«Сбербанк» изменил правила снятия наличных в банкоматах

Сбербанк тестирует технологию бесконтактной выдачи денег со своих банкоматов.

В банкоматах получивших новое оборудование можно снимать наличные не вставляя в приемник пластиковую карту, а вместо этого предлагается использовать смартфон, в котором есть NFC и установленная система Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Идентификация клиента происходит непосредственно через смартфон с активированным NFC модулем.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что в России банкоматов Сбербанка насчитывается 76 тыс. ед., из которых на конец августа 32 тыс. уже были оборудованы NFC-ридерами. В 2019 году новые системы получат все остальные банкоматы компании.