Сбербанк и FoodPlex для похода в рестораны запустил сервис SberFood

Сбербанк совместно с компанией FoodPlex разработали мобильное приложение SberFood.

Через него пользователи могут забронировать столик в ресторане, произвести оплату и даже заказать блюдо к своему приходу.

Новое программное обеспечение разработали на уже существующих алгоритмах, которые используются в Plazius и «Афиша-Рестораны».

Через приложение можно выбрать ресторан, оценить его, а также изучить скидки и специальные приложения.

Как сообщается в пресс-релизе, авторизацию в SberFood можно сделать через мобильный телефон или «Сбербанк ID».

SberFood работает в 72 городах и в программе уже есть 52 тыс. ресторанов, причем как указано, полный функционал доступен не для всех заведений, так как каждое из них самостоятельно решает, какие опции открыть пользователям в приложении. Для рестораторов создан сервис Marketing Cloud.