Sandmarc представила анаморфотный объектив для iPhone

Sandmarc представила анаморфотный объектив для iPhone24.06.2019 20:09
Современные смартфоны стоимостью свыше 600 долларов успешно конкурируют с фотоаппаратами, и как отмечают специалисты, такие устройства уже вытеснили с рынка бюджетные фотоаппараты.
Новые технологии позволяют камерам смартфонов создавать снимки в некоторых моментах, не уступающие по качеству недорогим зеркальным камерам.
К тому же для смартфонов существует большое количество аксессуаров, помогающих в фото и видеосъёмке. Среди новых таких аксессуаров анаморфотный объектив для iPhone от Sandmarc.
В новом аксессуаре используется многоэлементная оптика с различными фильтрами, а это позволяет создавать видео в широком формате с искаженными формами источников света.
Для записи видео используется специальная мобильная программа. Насадка от Sandmarc оценивается в 160 долларов, и походит она для моделей серии iPhone 7 и более новым.
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