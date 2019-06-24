Sandmarc представила анаморфотный объектив для iPhone

Современные смартфоны стоимостью свыше 600 долларов успешно конкурируют с фотоаппаратами, и как отмечают специалисты, такие устройства уже вытеснили с рынка бюджетные фотоаппараты.

Новые технологии позволяют камерам смартфонов создавать снимки в некоторых моментах, не уступающие по качеству недорогим зеркальным камерам.

К тому же для смартфонов существует большое количество аксессуаров, помогающих в фото и видеосъёмке. Среди новых таких аксессуаров анаморфотный объектив для iPhone от Sandmarc.

В новом аксессуаре используется многоэлементная оптика с различными фильтрами, а это позволяет создавать видео в широком формате с искаженными формами источников света.

Для записи видео используется специальная мобильная программа. Насадка от Sandmarc оценивается в 160 долларов, и походит она для моделей серии iPhone 7 и более новым.



