SanDisk на IFA 2019 представила SD-карту на 1 ТБ

В Берлине на выставке IFA 2019 была представлена карта памяти SanDisk SDXC 1 ТБ. Заявленная в ней скорость чтения до 170 МБ/с и запись 90 МБ/с.

Сейчас SD-карты используют в основном в фотоаппаратах и видеокамерах, а в смартфонах устанавливают карты формата microSD.

Новая карта памяти оказалась очень дорогой — $499 или около 32 тыс. рублей. За такую сумму можно купить неплохой по современным меркам смартфон.

Напомним, в начале 2019 года компания Lexar представила свою SD-карту на 1 ТБ, но новинка от SanDisk обходит ее по скорости чтения и записи.