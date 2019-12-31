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Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

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Самый популярный смартфон Samsung в России резко подешевел

31.12.2019 16:43

Samsung решила на 2000 рублей снизить цены на самый популярный смартфон Galaxy A50.

Сейчас данную модель крупные ритейлеры распродают по цене 15 990 рублей за версию на 64 ГБ памяти и за 19 990 рублей за модификацию на 128 ГБ.

Также корейский производитель перед новогодними праздниками снизил стоимость на Samsung Galaxy A70, который теперь предлагают за 21 990 тыс. рублей.

За последний квартал корейская компания существенно снизила стоимость на популярные смартфоны.

Также в России резко подешевел Samsung Galaxy S10+ с 1 ТБ памяти, а этот смартфон временно стал стоить дешевле на 45 тыс. рублей.

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