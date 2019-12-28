Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума

Российские специалисты, которые ведут мониторинг цен на популярные смартфоны, зафиксировали рекордно низкую стоимость смартфона iPhone XR.

В России этот аппарат предлагается с самым низким ценником с момента старта продаж. Стоит отметить, что этот аппарат в 2019 году стал самым продаваемым в мире.

Модель на старте продаж предлагали за 65 тысяч рублей, затем стоимость стала постепенно снижать и в результате аппарат можно приобрести за 42 тысячи рублей.

Отмечается, что самые низкие цены стоит искать в Москве, так как там самая большая конкуренция и каждый продавец старается предлежать наиболее выгодную цену.

Напомним, что в аппарате установлен IPS-экран, процессор Apple A12, система Face ID, а также одна, но хорошая основная камера.

Источник: hi-tech.mail.ru.