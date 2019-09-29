Самый популярные процессоры серии AMD Ryzen 9 стали резко дорожать

Компания AMD на свою продукцию цены не поднимала, по крайней мере она так заявляет, но в США в магазинах резко подорожал чип Ryzen 9 3900X.

Ранее этот процессор стоил около 500 долларов, а сейчас его цена в зависимости от ритейлера составляет от $550 до $580.

Предполагается, что рост цен был вызван дефицитом популярной платформы.

Но как потом выяснилось, Ryzen 9 3900X с момента выхода находится в дефиците, но цены на него начали поднимать сейчас.

Пока непонятно кто именно поднял цены на Ryzen 9 3900X, и если в AMD сообщают что не они, тогда получается продавцы решили на дефицитном товаре заработать больше чем обычно.