Самый мощный Samsung Galaxy S10+ поступит в продажу 15 марта11.02.2019 17:13
Самая мощная версия флагманского смартфона выйдет на рынок немного позднее, чем другие модели.
Она получит название Samsung Galaxy S10+ Limited Edition, будет оснащена 12 ГБ ОЗУ и 1 Т постоянной памяти.
Обычные смартфоны станут доступны для заказа уже 20 февраля, то есть в день презентации.
В магазинах они появятся 8 марта, а самый мощный Samsung Galaxy S10+ поступит в продажу 15 марта, о чем стало известно из данных сайта Samsung в Филиппинах.
В этом исполнении у смартфона будет еще и керамическое покрытие задней панели.
О стоимости такого варианта информации официальной нет, но ожидается, что она составит около 1,5 тыс. долларов.
Стали известны размеры флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10
Просмотры:Метки: Samsung, Samsung Galaxy S10