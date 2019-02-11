Самая мощная версия флагманского смартфона выйдет на рынок немного позднее, чем другие модели.

Она получит название Samsung Galaxy S10+ Limited Edition, будет оснащена 12 ГБ ОЗУ и 1 Т постоянной памяти.

Обычные смартфоны станут доступны для заказа уже 20 февраля, то есть в день презентации.

В магазинах они появятся 8 марта, а самый мощный Samsung Galaxy S10+ поступит в продажу 15 марта, о чем стало известно из данных сайта Samsung в Филиппинах.

В этом исполнении у смартфона будет еще и керамическое покрытие задней панели.

О стоимости такого варианта информации официальной нет, но ожидается, что она составит около 1,5 тыс. долларов.