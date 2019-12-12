Самый доступный Redmi K30 поступил в продажу

Китайская Xiaomi в Китае объявила о старте продаж самых доступных версий своего нового смартфона Redmi K30.

Этот аппарат был представлен несколько дней назад и получил две версии – с 5G и 4G. Последняя и поступила в продажу на китайском рынке.

Смартфон предлагается в четырех конфигурациях с разным объёмом памяти. Самым доступным вариантом является версия 4/64 ГБ, которую оценили в 227 долларов.

Конфигурации 6/128 и 8/128 ГБ предлагаются за 241 и 270 долларов, а самая дорогая конфигурация получила ценник 312 долларов.

Работает аппарат, напомним, на процессоре Snaprdagon 730G. Основная камера имеет главный модуль на 64 Мп, а фронтальная камера имеет датчики на 20 и 2 Мп. За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 4 500 мАч.