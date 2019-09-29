Самый доступный iPhone 11 повторяет успех iPhone 6

И хотя в целом «яблочные» смартфоны от предшественников практически не изменились, наличие одного дополнительного модуля в камере сыграло большую роль в продажах.

Выпущенные в прошлом году смартфоны Apple показывали невысокие продажи. В целом их объёмы оказались большими, если сравнивать с другими компаниями, однако не ажиотажными.

В этом году iPhone 11 стали мощнее за счет нового процессора, а также увеличилась их автономность и появился дополнительный модуль камеры.

Скорее всего именно последнее и повлияло на повышенный спрос на модели, в частности на самый доступный iPhone 11, который уже повторяет успех iPhone 6.

К сожалению конкретных цифр о продажах не приводят, но ряд аналитических компаний заявляет, что модель является успешной и уже продана в количестве сопоставимом с аппаратами серии iPhone 6 и 6s.

Последние, как известно, являются рекордными для компании в плане объёмов продаж.

Впрочем, на спрос могли повлиять также скидки и предложения от компании на некоторых рынках.