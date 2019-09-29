Самый доступный iPhone 11 повторяет успех iPhone 6

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Самый доступный iPhone 11 повторяет успех iPhone 6

29.09.2019 21:52

И хотя в целом «яблочные» смартфоны от предшественников практически не изменились, наличие одного дополнительного модуля в камере сыграло большую роль в продажах.
Выпущенные в прошлом году смартфоны Apple показывали невысокие продажи. В целом их объёмы оказались большими, если сравнивать с другими компаниями, однако не ажиотажными.

В этом году iPhone 11 стали мощнее за счет нового процессора, а также увеличилась их автономность и появился дополнительный модуль камеры.

Скорее всего именно последнее и повлияло на повышенный спрос на модели, в частности на самый доступный iPhone 11, который уже повторяет успех iPhone 6.

К сожалению конкретных цифр о продажах не приводят, но ряд аналитических компаний заявляет, что модель является успешной и уже продана в количестве сопоставимом с аппаратами серии  iPhone 6 и 6s.

Последние, как известно, являются рекордными для компании в плане объёмов продаж.

Впрочем, на спрос могли повлиять также скидки и предложения от компании на некоторых рынках.

Себестоимость iPhone 11 Pro Max составила менее 500 долларов

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