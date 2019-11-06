Самый дорогой смартфон Huawei Mate 30 появился в продаже

Речь идет о специальной версии Huawei Mate 30 RS Porsche Design, которая стала доступна для покупки в двух версиях, отличающихся цветом.

На выбор предлагается черный или красный варианты, а задняя панель отделана еще и высококачественной кожей. Также клиенты могут приобрести кожаный чехол.

Пока специальная версия предлагается только в Китае.

В ней доступно 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, тогда как остальные характеристики идентичны Mate 30 Pro. Оценили смартфон в 1860 долларов.