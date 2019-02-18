О новом смартфоне Galaxy S10+ уже известно немало, к тому же аппарат уже засветился в бенчмарках.

Также ранее стало известно, что топовая и самая мощная версия серии поступит в продажу 15 марта, тогда как другие модели станут доступны для покупки на неделю раньше.

Самая мощная, она же самая дорогая конфигурация флагмана получит 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. В особом исполнении модель еще будет иметь керамический корпус.

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал стоимость именно такого варианта. Согласно данным источника, самый дорогой Samsung Galaxy S10+ могут оценить в 1500 долларов, а точнее в 1 476 долларов.

Также инсайдер сообщил, что топовая версия Galaxy S10+ с 8 ГБ ОЗУ и 512 ПЗУ обойдется покупателям в 1 329 долларов.

Отдельно стоит отметить, что для рынка Китая и США Galaxy S10 будут предлагать с процессором Snapdragon 855, тогда как на других рынках будет использован Exynos 9820.