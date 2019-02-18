Самый дорогой Samsung Galaxy S10+ могут оценить в 1500 долларов

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25 марта : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Самый дорогой Samsung Galaxy S10+ могут оценить в 1500 долларов

18.02.2019 19:27

О новом смартфоне Galaxy S10+ уже известно немало, к тому же аппарат уже засветился в бенчмарках.
Также ранее стало известно, что топовая и самая мощная версия серии поступит в продажу 15 марта, тогда как другие модели станут доступны для покупки на неделю раньше.

Самая мощная, она же самая дорогая конфигурация флагмана получит 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. В особом исполнении модель еще будет иметь керамический корпус.

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал стоимость именно такого варианта. Согласно данным источника, самый дорогой Samsung Galaxy S10+ могут оценить в 1500 долларов, а точнее в 1 476 долларов.

Также инсайдер сообщил, что топовая версия Galaxy S10+ с 8 ГБ ОЗУ и 512 ПЗУ обойдется покупателям в 1 329 долларов.

Отдельно стоит отметить, что для рынка Китая и США Galaxy S10 будут предлагать с процессором Snapdragon 855, тогда как на других рынках будет использован Exynos 9820.

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