Самый дорогой iPhone 11 Pro в России подешевел на 20 тыс. рублей

iPhone 11 Pro в России предлагается по цене от 89 990 рублей, но это рекомендованная розничная цена за самую младшую версию с объёмом памяти 64 ГБ.

Также покупателю на выбор предлагают iPhone 11 Pro с 256 и 512 ГБ памяти. Их можно купить за 103 990 и 121 990 рублей.

При этом некоторые продавцы не придерживаются рекомендованных розничных цен и продают iPhone 11 Pro на 512 ГБ дешевле.

Согласно данным hi-tech.mail, на рынке уже есть предложения от розничных продавцов, где ценник на топовый iPhone 11 Pro с максимальным объёмом памяти ниже 100 тыс. рублей.

Таким образом аппарат за два месяца подешевел на 20 тыс. рублей. В начале 2020 года цена на смартфон может еще упасть.

Напомним, в iPhone 11 Pro установлена тройная камера и 5,8-дюймовый дисплей с вырезом для системы распознавания лиц.