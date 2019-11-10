Самый дорогой Apple Mac Pro засветился в студии DJ Calvin Harris

Новое поколение Apple Mac Pro было представлено в июне. Его продажи обещали начать осенью, но до сих пор неизвестно, когда именно Mac Pro появится в магазинах.

При этом в студии известного диджея DJ Calvin Harris заметили новый Mac Pro. Диджей в Instagram опубликовал историю, на которой и можно было заметить «системник» от Apple.

Напомним, новый Mac Pro разрабатывался для профессионалов, и это очень дорогая и мощная система, которая в максимальной конфигурации может стоить до 70 тыс. долларов. Базовая версия компьютера оценивается в 6 тыс. долларов.