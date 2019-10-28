Звание самого дешевого флагманского смартфона, работающего на процессоре Snapdragon 855, получил Meizu 16T.



Презентация этого аппарата состоялась около недели назад и теперь самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу по цене 280 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Также для покупки предлагается версия 8/128 и 8/256 Гб, оцененные в 320 и 350 долларов.

Напомним, что модель оснащена 6,5-дюймовым экраном, имеет основную камеру с модулями на 12, 8 и 5 Мп, фронтальную с датчиком на 16 Мп и аккумулятор емкостью 4 500 мАч.