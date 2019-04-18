На старте продаж за смартфон просили почти сто тысяч рублей в версии с 64 ГБ, но стоимость стала снижаться и в результате самый большой iPhone XS Max подешевел уже на четверть.

Как выяснили эксперты Mail.ru Hi-Tech, которые изучили предложения на рынке, сейчас смартфон можно найти по цене в 70 тысяч рублей.

При этом искать низкие цены стоит в первую очередь по Москве, так как там наибольшая конкуренция и более выгодные цены.

Напомним, что аппарат имеет 6,5-дюймовый экран и работает на процессоре Apple A12 Bionic. Оперативной памяти в модели 4 ГБ, а еще в нем установлена двойная основная камера.