Недавно на eBay было размещено объявление, в котором предлагалась для покупки очень редкая игра.

В частности, продавец предлагал картридж с игрой Extra Terrestrials для консоли Atari 2600.

Он утверждает, что это самая редка игра в истории, к тому же она стала единственной для Atari 2600, которую выпустили еще в 1984 году в Канаде.

За эту игру запросили 90 тысяч долларов, а это около шести миллионов рублей. При этом уже через несколько дней после появления объявления, оно получило статус завершенное.

Это означает, что самую редкую игру в мире продали на eBay почти за 6 млн рублей.

Rare Atari 2600 game Extra Terrestrials — not the E.T. game that killed consoles — asks $90,000 on eBay https://t.co/USk2wSLneJ pic.twitter.com/o5U3vufde3

— Polygon (@Polygon) 3 июля 2019 г.