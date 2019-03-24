Самую быструю в мире зарядку Oppo SuperVOOC ускорят на 24%

Oppo готовит новое семейство смартфонов Reno, и как оказалось они получат поддержку нового поколения быстрой зарядки.

В компании рассказали про смартфон Reno и подтвердили информацию, что в нем не будет поддержки VOOC 2.0.

Вместо этого первый аппарат серии подучит VOOC 3.0, которая окажется почти на 24% быстрее текущей версии фирменной зарядки.

Как объяснили в компании, технология VOOC 2.0 предъявляет особые требования к батареям поэтому она не подходит к аккумулятору смартфона Reno.

Напомним, в этом смартфоне должны установить батарею 4065 мАч. В аппарате также будет AMOLED-дисплей высокого разрешения, процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти.

Презентация Oppo Reno должна пройти 10 апреля 2019 года.