При этом ранее ожидалось, что модель с возможностью работы в сетях пятого поколения появится в продаже гораздо позже.

Недавно ряд источников сообщили, что Samsung запустит продажи смартфона Galaxy S10 5G уже 5 апреля.

В таком устройстве помимо процессора Snapdragon 855 будет установлен модуль Snapdragon X50 5G.

Оперативной памяти в аппарате будет 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ.

Ранее сообщалось, что эксклюзивно один из американских операторов предложит флагманскую модель также с 5G, но с объёмом ОЗУ 12 ГБ.