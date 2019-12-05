Samsung запустила продажи телевизоров почти за $1,7 млн

Samsung начала продажи модульных телевизоров стоимостью почти 1,7 млн долларов, причем их предлагают на развивающемся рынке – Индии.

Корейская компания предлагает две версии: The Wall Luxury и Professional. Они созданы на панелях MicroLED и если первая серия рассчитана на потребителей, то вторую разрабатывали для корпоративного сегмента. В чем отличия The Wall Luxury и Professional не сообщается.

Сейчас доступно три размера телевизоров – 146-дюймовая с разрешением 4 К, 219-дюймовая с 6К и самая большая – 292 дюйма с общим разрешением 8К.

Стоимость самого маленького телевизора составляет 490 000 долларов, а самый дорогой обойдется в 1,68 млн долларов. Стоит отметить, что цены указаны без учета налоговых сборов.