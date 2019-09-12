Samsung запустил конкурента Steam Link в лице сервиса PlayGalaxy Link

Samsung запустила в Южной Корее и США свой новый игровой сервис PlayGalaxy Link, который анонсировали одновременно со смартфонами Galaxy Note10 и Note10+, и пока он может работать только с этими моделями.

PlayGalaxy Link является игровым сервисом. Он является альтернативой GameStream и Steam Link, а в дальнейшем он появится на других смартфонах компании.

Для игры на смартфоне в игры, установленные на компьютере, нужно установить приложение PlayGalaxy Link для Windows 10, а к смартфону подключить совместимый игровой контролер.

Еще можно управлять с экрана смартфона, но производитель предупреждает, что это будет крайне неудобно.

Трансляция с компьютера осуществляется через локальную сеть Wi-Fi или мобильную связь. Когда PlayGalaxy Link начнет работать в других странах неизвестно.

