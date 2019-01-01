Samsung запатентовала «умные» кроссовки с датчиками. Данные про эту обувь были внесены в ведомство интеллектуальной собственности Южной Кореи.

В заявке указаны две модели кроссовок, которые оснащены датчиками, правда их назначение пока неизвестно.

Отмечено, что обувь будет подключатся к приложению смартфона. Предположительно, компания свои кроссовки покажет через неделю на выставке электроники Consumer Electronics Show 2019 в Лас-Вегасе.