Samsung запатентовала смартфон в стиле Microsoft Surface Duo

Samsung продолжает вести разработку в области раскладных смартфонов, и в новой заявке указан аппарат похожий на Microsoft Surface Duo.

В Бюро по патентам и товарным знакам США корейская компания еще в 2013 году подала заявку на регистрацию патента, в котором описывается новый складной смартфон с двумя экранами.

Несмотря на это заявка была подана очень давно, но ведомство патент на своем сайте опубликовало только сейчас.

На иллюстрации можно увидеть аппарат внешне похожий на Microsoft Surface Duo, который в продаже появится в 2020 году.



