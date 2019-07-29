Samsung запатентовала смартфон со скрытыми дисплеями

Корейская компания запатентовала очень необычный для 2019 года смартфон, который получил несколько экраном, раскладывающихся подобно вееру.

Скорее всего Samsung сейчас экспериментирует с различными форм-факторами смартфонов. Все они тут же патентуются, но это не значит, что они поступят на рынок.



В этот раз Samsung запатентовала аппарат, который в сложенном состоянии выглядит как обычный смартфон, но за ним расположены еще две панели с собственными дисплеями.

Пользователь может работать как с одним экраном так и со всеми сразу. После того как был опубликован патент смартфона, независимые дизайнеры сделали рендеры этого необычного устройства и вот что получилось…