Samsung запатентовала смартфон, который сможет складываться в любую сторону

Samsung еще три года назад в Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) подала заявку на раскладной смартфон с гибким экраном.

Патентные изображения на устройство ведомство опубликовало только сейчас, и в них схематически изображен аппарат, который можно складывать экраном как наружу, так и внутрь.

Согласно заявке, устройство получило гибкий экран, который позволяет работать в разных режимах.

Пока непонятно, Samsung зарегистрировала две отдельных «ракладушки» или это один аппарат, который может складываться в двух положениях.

Напомним, в 2020 году корейский производитель должен представить еще один раскладной смартфон с гибким экраном, по слухам его презентация состоится 18 февраля.