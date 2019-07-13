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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности

13.07.2019 21:38

Samsung давно запатентовал складные очки дополненной реальности, но патенты нового устройства были опубликованы в Сети недавно.

На изображениях видны привычные по форме очки со складными дужками и стоит отметить, что такое решение намного удобнее, чем существующие очки с монолитной конструкцией.

Но на данный момент монолитная конструкция обусловлена особенностью технологии, так как через дужки проходит световод для связки проектора и элементов в стекле очков.

Скорее всего в раскладных очках от Samsung на стыке дужки и оправы установлена специальная призма, которая предаст сигнал на дисплей очков.

Запатентованные очки дополненной реальности от Samsung активируются только если душки полностью раскрытые.

Стоит отметить, что новая разработка является только патентом, поэтому пока неизвестно когда она станет серийной, и станет ли вообще.

 

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