Южнокорейская компания продолжает подавать новые заявки в патентные бюро.



Если ранее в большинстве случаев Samsung патентовала с гибким экраном смартфоны, то теперь на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности появился планшетный компьютер.

Samsung запатентовала планшет с гибким дисплеем, рендеры которого на основе патентов уже создали дизайнеры.

Новинка выполнена в формате книги, а сам экран складывается внутрь, при этом внешнего дисплея в планшете не предусмотрено.

В патенте указано, что устройство можно использовать как планшет, так и как мини-ноутбук, согнув гаджет под необходимым углом.

В таком случае в нижней части активируется виртуальная клавиатура. Запатентованному устройство уже дали неофициальное название — Galaxy Tab Fold. Появится ли такая модель на рынке или так и останется существовать в виде патента сейчас неизвестно.