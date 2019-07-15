Samsung запатентовала очень необычный смартфон

Корейская компания каждую неделю патентует новые разработки, и одна из последних показывает новые возможности гибких экранов.

Samsung запатентовала раздвижной смартфон. Патентные изображения аппарата уже опубликованы в сети, а ресурс Letsgodigital на основе изображений уже создал рендеры необычного устройства.

Возможно новые патенты относятся к Galaxy S11.



В запатентованном смартфоне в дисплее сделали вырез для фронтальной камеры и динамика, а на задней панели разместили тройную камеру, но она установлена в непривычном месте – верхнем правом углу, к тому же их разместили горизонтально.

Пока неизвестно будет ли запатентованный смартфон серийным или так и останется «на бумаге».