В Сети опубликованы патентные изображения нового смартфона от корейской компании.

Samsung запатентовала игровой смартфон с гибким экраном, то есть, если эта модель пойдет в серию, то это уже будет вторая модель с гибким экраном.

В данном случае показан игровой аппарат, способный складываться втрое. В то время как Galaxy F складывается внутрь, игровое устройство предполагает складываться наружу.

Особенностью новинки становится D-pad и шесть кнопок. Последние располагаются справа.

В целом можно сказать, что этот смартфон является довольно интересным, а вот появится ли он на рынке сейчас сказать сложно, ведь это всего лишь патент.