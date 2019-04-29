Samsung запатентовала гибкий смартфон с тремя экранами

Компания Samsung работает над новыми устройствами, в которых будет складной экран. На этот раз компания запатентовала необычное устройство с тремя экранами, где один расположен на фронтальной панели, второй – на задней и третий – на верхней части.

Судя по патентам основная камера в таком необычном аппарате может расположится прямо в экране, и она же может быть использована в качестве селфи-камеры.

Помимо этого, такое решение позволит видеть изображение не только фотографу, но и людям, которых фотографируют.

Еще смартфон получит технологию, позволяющую переводить разговорную речь на экран. Это будет актуально в случае, если человек находится в чужой стране и плохо знает местный язык.

В таких случаях он будет разговаривать на своем языке, а все слова будут переводится и отображаться на одном из экранов.

Пока все это существует только на патенте и не факт, что подобное устройство и технология скоро появится в коммерческом использовании.