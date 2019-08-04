Samsung запатентовала гибкий карманный телевизор

Устройство со сворачивающимся в трубочку дисплеем уже доступно на рынке и это телевизор от LG Electronics, который в серийном исполнении был представлен еще в январе 2019 года. Теперь выяснилось, что у компании Samsung есть патент карманного телевизора, где дисплей тоже сворачивается в трубочку.

Заявка на регистрацию такого патента была подана еще в 2017 году. В ней показали трубку с регулятором в верхней части и скрученным внутри дисплеем.

Выдвигаться он должен за счет второго элемента, закреплённого непосредственно на самой гибкой матрице. В сложенном состоянии гаджет получился достаточно компактным. Напомним, LG недавно запатентовала смартфон-рулон.