Samsung запатентовала дизайн Galaxy Fold 2 с подэкранной камерой

Компания Samsung получила патент на дизайн нового поколения Galaxy Fold 2, который в сложенном состоянии будет компактным и квадратным.

В патенте описывают устройство с уменьшенными рамками вокруг дисплея и с внешним, а также внутренним основным экраном, как у обычного Galaxy Fold.

Еще устройство получит уникальную систему камер, благодаря которой модулей камер будет меньше, чем у оригинального аппарата с шестью камерами.

Более того, дополнительная камера в смартфоне будет располагаться под экраном внешнего дисплея. Также под экраном будет и сканер отпечатков пальцев.