Samsung запатентовал складной «смартфон-кирпич»

В американском патентном ведомстве были обнародованы изображения с новым складным устройством от компании Samsung.



В сети новый смартфон, способный сгибаться в нескольких местах, прозвали как «смартфон-кирпич».

В данном случае устройство является необычным, так как в патенте описывают смартфон, способный складываться в трех местах, причем в сложенном состоянии он способен принять форму правильного или квадратного параллелепипеда.

В разложенном состоянии это будет обычный планшет с большим экраном. Впрочем, не исключено, что компания патентует не смартфон, а именно планшет, способный компактно складываться.